В Украине увеличился уровень заболеваемости COVID-19 – Ляшко

По данным главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, за прошедшую неделю зафиксировали 3460 новых заболевших, на 253 больше, чем за предшествующий период.

Министр добавил, что в Украине продолжает увеличиваться количество вакцинированных от коронавируса. За прошлую неделю сделали 609 тыс. прививок, а неделей ранее – 560 тыс.

Контекст:

За прошедшие сутки, 18 июля, в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, и Черниговской областях не зафиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. Всего по стране подтвердили 182 новых случая коронавирусной инфекции (более 2,24 млн – с начала эпидемии).

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. В стране зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщало Министерство финансов.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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