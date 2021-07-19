 

Эксперты не советуют использовать автоматическое подключение к Wi-Fi

19.07.2021, 19:22, Новости дня
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Эксперт компании Awillix Александр Герасимов советует вообще поменьше включать функцию беспроводной передачи данных Wi-Fi на смартфонах. Особенно это касается тех случаев, когда вы оставляете возможность своим гаджетам автоматически находить связь и использовать так называемые свободные бесплатные каналы.

Как правило, свободный Wi-Fi плохо защищен и через него хакерам легче атаковать электронные устройства, попадающие в зону его действия, напоминает специалист.

Включайте Wi-Fi только тогда, когда вы действительно его используете. В противном случае, просто передвигаясь по городу, вы будете «подхватывать» разные вирусы, предупреждает эксперт. То есть о безопасности не будет и речи.



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