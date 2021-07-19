Audi представила спортивные хэтчбек и седан RS3 нового поколения

Немецкий автомобильный гигант Audi выпустил новую спортивную модель Audi RS3.

Автомобиль обладает более высокой мощностью и улучшенной динамикой. Приобрести новинку можно в версии седана и хетчбэка, который может похвастаться более агрессивной внешностью. Под капотом автомобиля установили турбированный агрегат, который выдает 400 л.с. мощности. Новинка получила увеличенную решетку радиатора, стильный бампер и дополнительный спойлер.

Кроме того, автомобиль получил овальные патрубки выхлопной системы. В салоне спортивной модели установили цифровую приборную панель на 12,3 дюйма, а также мультимедийный дисплей на 10,1 дюйма. С такими параметрами разгон до сотни достигается за 3,8 секунды.