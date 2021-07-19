ТОП-5 производителей смартфонов 2021 по продажам в мире и в РФ

Эксперты Canalys составили ТОП-5 производителей смартфонов, основываясь на показателях продаж второго квартала 2021 года. За основу были взяты данные по американскому, китайскому и индийскому рынках, а также по РФ.

Последняя строчка рейтинга досталась Vivo – дочернему бренду компании BBK. Смартфоны этого производителя продаются в основном на китайском рынке. По результатам работы в первом квартале компания заняла первое место (доля рынка 24%). В Индии Vivo закрыла тройку лидеров с показателем в 16%. За год продажи китайского бренда увеличились на 27%, а доля на мировом рынке составила 10%.

Четвертая позиция в ТОП-5 за еще одной дочерней компанией BBK – Oppo. На китайском рынке смартфонов этот бренд по результатам первого квартала текущего года занял вторую строчку (доля 23%), на индийском – четвертое место (11%), на мировом – 10%. За год продажи этого производителя гаджетов увеличились на 28%.

В тройке лидеров оказался известный бренд Apple, хотя за год его продажи существенно не изменились. Как и в 2020 году, доля на мировом рынке смартфонов у «яблочной» компании 14%. На родном рынке за первый квартал показатель составил 55%, на китайском – 13%. При этом, в Индии компания Apple не популярна, поэтому не попала даже в пятерку лидеров. На рынке смартфонов РФ за первые три месяца года было продано 94% гаджетов этого бренда.

Второе место эксперты отдали производителю из Китая Xiaomi. Основным рынком сбыта для компании стала Индия, где ее доля составила 26%. На родном рынке смартфоны бренда также популярны, но показатель продаж намного меньше – 15%. В РФ доля Xiaomi составила 32% и это означает, что компания вырвалась в стране на первое место.

Лидером на мировом рынке смартфонов уже который год является южнокорейский бренд Samsung. Ему удается успешно конкурировать с бюджетными китайскими компаниями и с премиальным сегментом в лице Apple. По итогам второго квартала доля Samsung на мировом рынке составила 19%. При этом, в Китае показатель продаж всего 1%, на американском рынке – 27%, а на индийском – 20%. У россиян южнокорейские смартфоны оказались на втором месте с показателем продаж 27%.

Согласно сведениям компании Canalys, ТОП-5 по продажам гаджетов в РФ возглавляет Xiaomi. Далее расположились компании Samsung и Honor, за ними – Apple и Realme.

Источник: topmira.com