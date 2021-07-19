Ученый Сергей Нетесов заявил о появлении новых штаммов COVID-19

Доктор биологических наук Сергей Нетесов заявил о том, что будут появляться новые штаммы COVID-19. Но, он призывает не паниковать, так как все зависит от скорости реагирования ученых.

Вирусолог убежден, что для того, чтобы обезопасить людей от новой инфекции, необходимо научиться ее опережать. Процесс возникновения штаммов неизбежен. Все вакцины, которые существуют на данный момент, базируются на уханьском варианте коронавирусной инфекции. Однако, они способны защищать от новых вариантов, что уже проверено на индийском варианте дельта.

Пока заявление ученого не подтверждено какими-либо научными публикациями. Зарубежные вирусологи работают над созданием новых вакцин. Этим занимаются представители компаний Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson. На изготовление препаратов от индийского штамма COVID-19 потребуется около двух месяцев.

Источник: nsk.aif.ru