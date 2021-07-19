 

Диетолог Егана Королева посоветовала есть крыжовник для уменьшения уровня сахара

19.07.2021, 19:20, Разное
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Диетолог-эндокринолог Егана Королева посоветовала употреблять в пищу крыжовник для уменьшения уровня сахара в крови. При этом совершенно не важен сорт ягод, ведь состав у них абсолютно идентичен и полезен для здоровья.
Главным составляющим крыжовника является витамин H, который учувствует в синтезе глюкокиназы и, таким образом, очень плавно регулирует уровень сахара. Также это вещество помогает расщеплять углеводы. Подобное, как отметила эксперт, прекрасно подойдёт худеющим людям и тем, кто желает привести своё тело в форму. Также, из-за витамина C в составе крыжовника, он оказывает положительное воздействие на кожу. Включая его в рацион можно избавиться от раздражения и угревой сыпи, что подтверждают дерматологические исследования на пациентах с дерматитом и акне. Положительное воздействие на физическое здоровье крыжовник оказывает и благодаря марганцу в составе. Из-за этого быстрее проходит восстановление после повреждения связок или вывихов, а также переломов.

Употребление ягод крыжовника способно не только улучшить физическое самочувствие, но и поднять настроение. Из-за витамина B и магния в составе у людей заметно повышается настроение, появляются новые силы для реализации задуманного. Все это помогает бороться с неприятными последствиями подавленного настроения и даже вывести из депрессии. Несмотря на это, диетолог настоятельно рекомендовала обратиться за помощью к специалисту, прежде чем вводить в ежедневный рацион крыжовник.

Источник: sterlegrad.ru



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