Мнение: Компенсация косяка в поле

Вчера письмо про косяк разбирали и вот что нам необходимо прояснить по этой теме.

С точки зрения поля ваш косяк – это деформация вашей фигуры в общем поле.

Слив – тоже деформация фигуры, но другая.

От слива ваша фигура становится меньше и слабей, как будто вялый огурчик, пролежавший на подоконнике в солнечный день.

От постоянных сливов человек превращается в тень.

От косяка размер и сила фигуры сразу не меняется, но она становится кривой, уродливой, неприятной.

Неприятная фигура отодвигается подальше и потом тоже теряет силу, если не восстанавливается.

Слив забирает энергию у фигуры в поле, а косяк искажает ее черты.

Если косяк большой и фигура становится очень неприятной, перед ней возводится стена, связь с ней рвется, общая территория делится.

Деление территории и дистанцирование – это разрыв отношений.

Многие до сих пор путают с этим деление границ. Народ, разделить границы – это увидеть в человеке живого субъекта, а не вашу вещь. А разделить территорию и дистанцироваться – это прекратить с человеком близкие отношения. Совершенно разные процессы, не имеющие ничего общего.

Но вернемся к косякам.

Если косяк маленький, то искажение фигуры не так заметно, как и от маленького слива, но оно тоже есть.

“Время моет поле” вы уже знаете этот закон.

Есть и другой: “Время латает дыры”.

Это значит, что деформации от слива и косяка могут исчезнуть со временем, фигуры вернут свою силу, регенерируют, так как являются живыми. Но для этого они должны продолжать жить в поле той же жизнью, а этого почти никогда не происходит. Это бывает только при маленьких искажениях, а большие обычно запускают снежный ком конфликтов.

Вот почему заглаживать или компенсировать свой косяк надо быстро.

Иначе к нему добавятся новые косяки.

Надо учитывать, что если вы не компенсируете косяк и даже не признаете его, а пытаетесь общаться как ни в чем ни бывало или даже обвинять человека за его реакцию на ваш косяк, ваш косяк растет и к нему добавляются новые.

Поэтому “время латает дыры” и “время моет поле” – про тех, кто видит границы и способен в них быстро вернуться.

Вот, например, косяк автора последнего письма.

Уехать с мужем отдыхать – не такой большой косяк: у автора с ним общий сын, отношения с мужем дружеские. Поэтому автор и не поняла, за что ее жених так оскорбился. Сам по себе это не большой косяк, а будь он правильно обставлен, это был бы и вовсе не косяк.

Если бы автор попросила разрешения у мужчины поехать с мужем, объяснила бы, что это ради сына и ради того, чтобы сохранить с мужем нормальные отношения после развода, мужчина мог бы ее понять. Правда в этом случае автору не следовало ехать за счет мужа, принимать от него такие вложения перед тем, как объявить ему о разводе. И, возможно, если бы автор подумала об этом, она и вовсе не захотела бы ехать с мужем. Но она легкомысленно решила, что мужчина обещанного три года ждал и еще подождет, а она отдохнет нахаляву.

Желание автора усидеть на двух стульях и оттянуть развод – хоть и косяк перед мужчиной, но небольшой.

Очень большая фора у замужних и женатых с детьми перед новыми партнерами, это часть КП связанная с их супружеским и родительским долгом. Поэтому, кстати, когда женатый мужчина обещает любовнице развестись, а она его бросает, не желая ждать, ей потом так тяжело, если она его любит, это часто оказывается ее косяком. У него большое КП из-за долга перед семьей, он может оттягивать развод и оставаться в красном поле в отношениях с новой. Это не значит, что он может годами морочить любовнице голову, но запас КП у него есть.

И вот изначально небольшой косяк автора начинает обрастать другими косяками.

Разрешения она у жениха просить не собирается, просто ставит его перед фактом. Скорее всего она сама не считает его своим женихом, но она дала ему право так считать, обещав ему развестись и выйти за него замуж. “Дала право” – это значит сделала часть своей территории общей, расширила его КП.

То есть он его жених, а она его деловито извещает, что едет с другим мужчиной отдыхать. Хотя мужчина тот пока ее законный муж, но она давно не живет с этим мужем, живет отдельно, и только на основании этого новый мужчина остается с ней в отношениях, ждет ее развода.

Вот суть косяка – вы не видите чужую территорию. Вы сами дали право человеку, а потом игнорируете это право, делаете вид, что права не давали, хотя данное право – условие ваших отношений.

Есть много негласных условий. Например, если вы решили жить вместе, это означает верность по умолчанию, если иначе не обговорено. Есть еще много таких же негласных правил в отношениях. Попробуйте привести примеры. И есть правила гласные, то есть отдельный устный договор. Если был четкий договор о чем-то, но человек его нарушил, это косяк с его стороны, если вы сами не нарушили встречное условие. Часто бывает, что партнер нарушил какой-то не слишком четкий договор, а вы ему вынесли мозг за это. Его косяк был, но мелкий, а ваш косяк намного больше, поскольку условие – “не выносить мозг” – негласное условие любых отношений. Люди вступают в отношения, чтобы поддерживать друг друга и делать друг другу приятно, а не выносить мозг.

И если мы посмотрим обычные отношения с точки зрения поля, мы увидим тот самый снежный ком косяков и сливов, от которых фигуры становятся уродливы, слабеют, пока от этих фигур ничего не остается. Так баланс и превращается в дефолт или дисбаланс. Поведение нерыбы настолько отличается от обычного, то есть рапаньего, что ее фигура все время растет и время на нее работает. Время не только моет поле от грязи, не только латает дыры, но и строит связи, растит фигуры, если ничего не мешает, если нет грязи и дыр, если не надо ничего мыть и латать.

Возвращаясь к автору последнего письма.

Небольшой косяк (поездка с другим) дополнился вторым косяком (игнор права жениха), а дальше оброс и новыми косяками. Жених предлагал ей совместную поездку, то есть сделал большое вложение, его КП выросло, и вес ее косяков поэтому стал больше.

Уехав, она не писала и не звонила ему, то есть не считала нужным держать жениха в курсе того, что происходит с ней, в поездке с другим мужчиной. Можно представить, как обижался мужчина, как ждал, что у нее проклюнется совесть.

Но автор привыкла прикрываться “колпачком” “я слишком стара для тебя”, который действительно был колпачком сначала, но давно уже обветшал и прохудился, превратился в неэкологичный шланг, а потом в щипцы.

В какие щипцы превратился былой колпачок, кто опишет? Автор наша этого не заметила. Но вы должны внимательно следить за переменами в поле и представлять себе все процессы.

Ее фигура из большой и горячей стала превращаться в холодную, и уменьшилась от щипцов, которые когда-то были колпачком, потом шлангом. Опишите, как это происходило.

Значимость ее уже была меньше, когда она объявила о поездке с мужем, поэтому мужчина сказал “странную фразу”, что не бросит ее за это. А потом “передумал”, как она пишет, и предложил ей отдыхать вместе. Это был продуманный шаг с его стороны перед тем, как принять решение. Он осознанно дал ей шанс. Она не обратила внимания на это. Хотя он, скорее всего, много раз собирался с силами, чтобы порвать. И вот собрался.

А ее косяки на этом не закончились.

Очень часто основные косяки начинаются как раз в момент финальной ссоры и расставания. Из-за этого бывшие супруги так часто становятся врагами, еще от мелочной дележки имущества и от обсуждений с друзьями грязного белья. Яма после разводов часто связана не с потерей супруга, а с той помойкой, в которые люди забираются во время развода.

Когда мужчина объявил нашему автору о расставании, она не сделала единственно правильный ход.

Я задавала вам вопрос, какой ее ход самый правильный.

Самый правильный – это самый самый логичный и самый спонтанный ход.

Но логика и спонтанность требуют адекватного чувства границ.

Таким ходом было бы ее возражение против расставания. “Нет! Я не собираюсь с тобой расставаться. Я тебя люблю”. Если вы сильно виноваты и любимый хочет разорвать отношения от обиды, отвечайте отказом. “Нет! Я никуда не уйду. Я люблю тебя”.

Если второй будет стоять на своем и требовать разрыва отношений, позже вы можете подчиниться. Но своим отказом уходить вы вернете себе довольно много красного поля. Вы не станете виновником расставания!

Ваш партнер окажется не только инициатором, но и виновником расставания. Вы виновник косяка, но расставаться вы категорически отказываетесь и обещаете компенсировать косяк. Если и не сразу, то обычно спустя время партнер остывает и делает шаг к примирению, но только если вы категорически отказывались расставаться. Те самые мусульманские сказанные три раза “развод, развод, развод”. Один раз вы отказываетесь, второй раз отказываетесь, на третий раз подчиняетесь и отстаете, но говорите, что не хотите этого.

А что происходит, если косяк ваш, партнер сообщает вам о желании расстаться, а вы соглашаетесь?

Вы становитесь не только виновником расставания, но и инициатором. Вы умножаете свой косяк, и если вы на самом деле расставаться не хотели, если СЗ партнера велика, а косяк ваш случился из-за плохой рефлексии и короны, вы будете сходить с ума. Ведь СЗ партнера будет расти.

Это и произошло с автором, которая гордо согласилась расстаться, вспомнив от своей глупости “послали – иди”. В данном случае она сама послала мужчину, точнее она вытерла ноги об него и легко согласилась расстаться. Конечно ей стало очень плохо, спустя день. Но она продолжила увеличивать свой косяк.

Она немного попыталась компенсировать, говоря о любви, криво и через обвинения, но все же, а потом опять добавила, сообщив, что не хочет видеть мужчину и хочет отвыкать.

Ей надо было сделать обратное, попросить немедленной встречи и разговора в реале. В реале она должна была говорить о любви. Вот что делают люди, которые не хотят расставаться и не хотят быть виновниками расставания с любимым человеком.

Почему автор вела себя наоборот? Она не видела свой косяк, считала, что мужчина либо обнаглел, либо блефует, либо воспользовался поводом, чтобы с ней расстаться. И она вела себя так, будто за ней косяка нет, будто серьезного повода для расставания у мужчины нет.

Если бы она четко видела, где она нарушила права мужчины, где она продемонстрировала неуважение и нелюбовь к нему, она бы поступала верно.

Почему так важно четко сформулировать для себя, в чем именно ваш косяк? Не просто “где-то я не прав”, а четко, в чем не прав и почему.

Если вы не сделаете этого, вы не сможете найти слова и действия, которые косяк компенсируют. И вы можете даже накосячить больше, пытаясь загладить косяк.

Например, если вы решите, что косяк – это ваша жестокость, вы можете начать извиняться за свою жестокость, как предложил один комментатор. Это все равно, что извиняться за ненависть, просить прощение за желание нанести увечья. Про ненависть надо вообще молчать, даже если она у вас возникала к партнеру. Жалеть человека, который оскорблен – это унижать еще дополнительно, я уже писала об этом. А если вы начнете вываливать человеку, что действительно его не любили, действительно не ценили, действительно не хотели быть с ним, вы и вовсе глупы. Неприглядное содержимое вашего решета надо держать в секрете.

Если вы решите, что косяк – это провокация ревности, вы тоже можете начать ласково утешать ревнивого бедняшу. Если человек зол на вас, вы подкинете дровишек в огонь его гнева. Будьте внимательны. Иногда дело действительно в ревности, и тогда заверения, что он – лучший – бальзам на раны. Но часто не ревность мучает человека и не раны, а гнев за то, что вы унизили его, что вы обманули его доверие, и очень опасно утешать его сверху, вы увеличите свой косяк.

В случае автора последнего письма мужчина оскорбился за то, что с ним не считаются, его не считают будущим мужем.

Поэтому для компенсация косяка (кроме отказа расставаться) важно было выразить свое серьезное отношение.

– Не бросай меня, я сделаю все, как ты скажешь. Хочешь я завтра же подам на развод?

Обратите внимание, правильный ход работает на вашу фигуру независимо от реакции второго.

Скорее всего рассерженный второй не скажет “Хочу”, хотя ему и захочется так сказать. Но это не важно.

Правильный ход не только обезоруживает второго и вносит коррективы в поле, но и продолжает работать постфактум.

Если вы сделали правильный ход, вы можете расслабиться. Дальше поле будет работать на вас.

И если партнер, например, продолжает гнуть свою линию, очень скоро он выходит из берегов, в то время как вы в них уже вернулись.

– Мне больше ничего не нужно от тебя. Я не хочу, чтобы ты разводилась. Я тебя разлюбил.

Говорит, к примеру, оскорбленный партнер.

И все. С этой минуты его КП начинает уменьшаться, а ваше растет. Это происходит динамично и вы почувствуете это.

Только что он был прав, а вы – в черном или сером поле, вам было страшно. Но теперь, когда вы принесли ему компенсацию, а он отшвырнул эту компенсацию и сказал вам о нелюбви, все меняется. Субъективно это может ощущаться им как исчезновение его решимости. Только что он был готов уйти и был рад отделаться от такой плохой женщины, но вот он обругал вас и ему уже не кажется, что он прав, а вы не кажетесь ему такой плохой. Ваша фигура прямо на глазах из уродливой становится красивой. Замечали когда-нибудь как неприятный образ становится приятным за секунды?

Вот это пример пластичности и подвижности поля. Все решают правильные поступки и точные слова.

Но чтобы поступать и говорить верно, нужно очень хорошо видеть границы.

Опишите, как выглядело поле отношений автора перед поездкой и после в реальности и как она сама видела это поле, свои границы под короной. Если вы точно это опишете, вы увидите, почему получился косяк и почему она быстро не смогла его компенсировать. Косяк – это как раз выход за границы, обычно из-за короны, переоценки своей значимости или недостатка рефлексии значимости другого.

Опишите как видел поле мужчина. Он решился на расставание импульсивно, был до конца не уверен, что прав, но в процессе укрепился в верности своего шага. А если автор сделает еще пару неверных шагов, все для нее будет потеряно. От ее фигуры в его поле мало что останется, лимит доверия будет исчерпан.