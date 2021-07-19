 

Мастер из Волгограда выгравировал статью Путина на зёрнышке риса

19.07.2021, 19:11, Разное
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Волгоградский «левша» Порфирий Самойлов вырезал на зерне краснодарского риса полный текст статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

На эту работу у него ушло всего семь суток.

Сорок тысяч знаков статьи уместились на зёрнышке длиной 6,18 миллиметра и диаметром 1,7 миллиметра. Буквы настолько мелкие, что разглядеть их можно только под мощным бинокулярным микроскопом. Чтобы сэкономить место, мастер гравировал текст одной строкой, по спирали. Медленно вращая зёрнышко под окуляром микроскопа в специально сконструированном миниатюрном станке, можно прочесть весь текст статьи, а в конце увидеть портрет автора в профиль и ссылку, ведущую на сайт kremlin.ru.

Волгоградский «левша» выгравировал статью Путина на зёрнышке риса– Я прочитал статью президента и испытал небывалое возбуждение. Я понял, что должен немедленно гравировать. Работал неделю почти без еды. Только пил воду, молился и иногда дремал прямо за микроскопом. Сейчас доделаю футляр и готово, – рассказал Порфирий Самойлов.

Статья Путина на рисовом зерне – далеко не первая работа 79-летнего миниатюриста. Начал он в 1962 году в армии, выгравировав текст Устава внутренней службы на пистолетной пуле. Затем был гимн Советского Союза на кукурузном зёрнышке, книга «Малая земля» Леонида Брежнева на орехе фундук, программа «500 дней» Явлинского на шляпке гвоздя, житие Серафима Саровского на горошине.

Губернатор Волгоградской области пообещал передать работу Самойлова президенту. Сложно только достать микроскоп – в России подходящие не производятся, а немецкие резко подорожали из-за курса рубля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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