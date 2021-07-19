Мнение: Частная собственность – в интересах бедных, банки занялись микрозаймами и золотая акция

1. Вопреки левацким теориям, защита права частной собственности выгодна прежде всего небогатым людям, у которых этой собственности сравнительно немного, из-за чего её легко отобрать и сложно защитить (особенно в условиях хаоса, анархии и революционного строительства коммунизма). Почему законы, устанавливающие общественный порядок, нужны не только богатым, но и бедным, объясняет профессор экономики Александр Скоробогатов:

https://skorobogatov.livejournal.com/76815.html

Маркс определял государство и, соответственно, принимаемые им законы как орудие эксплуатации большинства бедных меньшинством богатых. Такой взгляд противоречит древней мудрости Гераклита “За закон народ должен биться, как за городскую стену.” Возникает вопрос, зачем народу бороться за законы, с помощью которых его будет легче грабить. <…>

Кого в этой ситуации считать “народом”? Есть три опции, одинаково не вяжущихся с теорией формаций. Если это рабовладельцы, им нет нужды “биться” за принимаемые законы. Ведь вся законодательная система и так в их руках. Если рабы, зачем им бороться за систему, которая их эксплуатирует? Остаются свободные, которые, если верить историкам, составляли большинство населения, однако в исторической схеме Маркса им вообще не находится места. Ведь в классовом обществе основное население делится на два класса, а остальные суть не более чем исторический фон. <…>

Качественная частная и некачественная общественная система защиты прав собственности, по сути, означает, защищенность прав собственности богатых и незащищенность прав собственности бедных, т.е. фактический правовой статус богатых и бедных различается — гарантия сохранности собственности предоставлена только первым. Сама по себе такая система должна способствовать воспроизводству и усилению сложившейся системы имущественного неравенства: богатые не обеднеют, поскольку они защищены; в придачу они должны еще более обогащаться за счет бедных, пользуясь их незащищенностью.

Нечеткие права собственности суть мутная вода, в которой лишь определенные люди умеют ловить рыбу. В условиях правового вакуума и войны всех против всех, сильный и себя отстоит, и слабого сожрет. Когда же устанавливаются законы, появляются хотя бы какие-то элементы равенства. Думаю, что примерно такими соображениями и руководствовался Гераклит.

Яркий исторический пример – “Законы двенадцати таблиц” в Римской республике, которые были нужны плебеям, а не патрициям.

Конечно, не следует преувеличивать уравнивающий эффект законов. Поскольку их принимают сильные, в них они и себя не забывают, что особенно заметно на примере древних законов. <…>

Кто же прав, Маркс или Гераклит? По сути, это две стороны одной медали. Любое общество везде и всегда представляет собой иерархию сильных и слабых. В условиях произвола сильному легче обижать слабого, поскольку единственное, что определяет их отношения, – это разница их силового ресурса, поэтому во введении правил объективно заинтересован слабый. Но законы принимает тот, кто может обеспечить их выполнение.

Таким образом, законы нужны слабым, а принимают их сильные со всеми вытекающими последствиями для воспроизводства общественной иерархии. Такая вот диалектика.

2. Плохая новость для микрозаймовых контор:

https://lenta.ru/news/2021/07/14/bank/

Российские банки решили освоить выдачу микрозаймов, отобрав тем самым «хлеб» у микрофинансовых организаций, пишет «Коммерсантъ».

Все больше крупных банков предлагают клиентам займы до зарплаты (до 30 тысяч рублей). В мае этого года Сбербанк запустил сервис «Деньги до зарплаты», им воспользовались более 100 тысяч человек, общая сумма выдач превысила один миллиард рублей. Аналогичные программы появились и у других банков.

«Из-за разного фондирования банки могут предложить меньшую ставку по собственным аналогам краткосрочных займов, однако здесь объективно не может быть большого проникновения в клиентскую базу МФО. Аппетиты к риску у банков очень ограниченны», — считает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Банки могут забрать лишь «лучших заемщиков», подчеркнул эксперт.

В июне российские банки выдали рекордное количество кредитов наличными — 1,7 миллиона. Это на 53 процента больше, чем в том же месяце в прошлом году. Это является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны с 1991 года.

Всё это может привести к усилению поляризации кредитного рынка. Если категория надёжных заёмщиков перейдёт к банкам, то микрокрофинансовые организации будут вынуждены поднять процентные ставки, дабы не работать в минус, когда доля возвращаемых кредитов обвалится из-за падения средней платёжеспособности оставшихся клиентов.

Высокие ставки в МФО будут привлекательны лишь для самых безнадёжных и сомнительных заёмщиков: либо откровенных мошенников, либо людей с наименьшим уровнем финансовой грамотности.

3. Российские власти придумали, как провести приватизацию, но при этом сохранить государственный контроль за предприятиями:

https://lenta.ru/news/2021/07/13/gold/

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий расширить применение так называемой «золотой акции» — механизма, который позволяет контролировать компании после их приватизации. Об этом сообщает РБК.

Поправки хотят внести в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». В случае их утверждения правительство сможет получить право вето на изменение устава акционерного общества, его реорганизацию, изменение уставного капитала и проведение крупных сделок. При этом от доли государства в компаниях это право зависеть не будет.

В настоящее время решение о «золотой акции» можно принять только при приватизации имущества унитарных предприятий или исключении акционерного общества из списка стратегических. Изменения предполагают, что механизм можно будет применять и в отношении тех компаний, которые не были включены в список стратегических.

Для этого предприятия следует признать имеющими «стратегически важное значение для соблюдения национальных интересов, обеспечения национальной безопасности и поддержания устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу».

Решение правительство будет принимать отдельно по каждому случаю, если доля государства упадет ниже 25 процентов обыкновенных акций. Как сказано в пояснительной записке, изменение механизма позволит проще принять решение в отношении аэропорта Внуково, Ростелекома, Россельхозбанка, Росспиртпрома.