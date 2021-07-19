Муж беременной принцессы Беатрис трогательно поздравил ее с годовщиной свадьбы

В выходные принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли Моцци отметили первую годовщину свадьбы. Официальных сообщений о празднике не было, однако Эдоардо поздравил любимую жену в Instagram, опубликовав совместное селфи и нежное послание.

Я не могу поверить, что прошел 1 год. С тех пор каждая секунда каждого дня полня радости, счастья, смеха и любви. Ты самый добрый, самый замечательный и самый красивый человек в мире. Спасибо тебе, моя дорогая, за каждую секунду, – написал Эдоардо.

Публикация фотографии из семейного архива для Эдоардо – редкость, вся лента у него наполнена снимками с дизайнами интерьеров и больше выглядит как профессиональный аккаунт. Но иногда он делает исключение ради любимой.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Принцесса Беатрис должна была выйти замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци еще 29 мая 2020 года, однако пышную церемонию было решено отложить из-за пандемии. Но неожиданно для всех 17 июля Букингемский дворец сообщил, что Беатрис и Эдоардо все же сыграли свадьбу в Виндзорском замке в тайне от всех. Они обменялись клятвами любви и верности в Часовне всех святых, а церемония была проведена с учетом всех требований “ковидной” безопасности.

Отпраздновали ли супруги, которые скоро впервые станут родителями, важную дату в камерной обстановке или вовсе отказались от праздника и просто побыли вдвоем, неизвестно. Сейчас в Великобритании отменяют масочный режим, но угроза заражения ковидом, по-прежнему, велика. Вот, и сестра Беатрис принцесса Евгения неожиданно перенесла крестины своего пятимесячного сына Августа в связи с коронавирусной опасностью на неопределенный срок.

Ранее Беатрис и Эдоардо впервые вышли в свет после объявлении о скором пополнении в семье. Будущие родители посетили девятый день теннисного турнира Уимблдон в Лондоне.

Напомним, о том, что принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци скоро станут родителями, сообщила пресс-служба Букингемского дворца 19 мая. Для ее супруга будущий ребенок станет вторым – у него уже подрастает сын Кристофер от первого брака. Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци рады сообщить, что они ждут появления на свет ребенка осенью этого года.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци на Уимблдоне, июля 2021 года