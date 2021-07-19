В Верховный Суд поступил запрос ГБР о предоставлении документов по делу Тупицкого

В сообщении напомнили, что 14 июля Верховный Суд удовлетворил иск Тупицкого к главе государства.

“Рассмотрение дела происходило открыто и прозрачно, на веб-сайте Верховного Суда анонсировались судебные заседания, а также сообщалось о всех этапах рассмотрения дела. Из запроса ГБР, который поступил в суд, следует, что Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Верховный Суд напоминает, что, в соответствии со ст. 129 Конституции Украины, судья, осуществляя правосудие, является независимым и руководствуется верховенством права”, – отметили в сообщении.

В суде подчеркнули, что Конституция Украины гарантирует независимость и неприкосновенность судей.

“Влияние на судью любым способом запрещено. Судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решения, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка”, – заявили в Верховном Суде.

Контекст:

29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого.

19 июля “Судебно-юридическая газета” сообщила, что ГБР проверит обстоятельства принятия решения судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, который признал незаконным увольнение Тупицкого.

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