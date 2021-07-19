 

Столицу Ирана ожидает локдаун из-за распространения COVID-19. Власти связывают это с “индийским” штаммом

19.07.2021, 18:30, Новости дня
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В Тегеране и провинции Альборз в указанный период закроют все рынки и базары, учреждения образования и библиотеки, рестораны, спортзалы, кинотеатры, госструктуры и банки.

Иран борется с очередным всплеском эпидемии коронавируса, на данный момент это уже пятый жесткий карантин в стране, написало Associated Press.

Иранские чиновники сообщили, что суточный прирост выявленных случаев COVID-19 к 19 июля составил 25 441 человек, пишет IRNA. За сутки умерло 213 заболевших. Всего с начала эпидемии в стране выявили более 3,5 млн зараженных коронавирусом. Умерло от COVID-19 около 87 тыс. человек.

Контекст:

Во время предыдущего всплеска COVID-19 в апреле Иран сообщил о максимальном ежедневном количестве больных – 25 582 человека. Число погибших от этой болезни выросло тогда до 400, меньше рекорда в 486 человек, который Иран достиг в ноябре прошлого года, написало Associated Press.

Власти Ирана связывают новый всплеск заражений с быстрым распространением “индийского” штамма коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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