 

Еще три страны ЕС открылись для туристов из Украины

19.07.2021, 18:30, Новости дня
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“Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС. Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно”, – написал министр.

* Естонія * Латвія * Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Безвізовий вікенд у країнах Балтії? Тепер це знову можливо *

Детальна інформація щодо умов в’їзду до кожної країни — на карті МЗС * https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2021

При этом на специальном портале МИД Украины, где собрана вся информация об открытии границ, отмечается, что поездки в Эстонию разрешены украинцам без каких-либо ограничений и с любой целью в период с 19-го по 25 июля.

Ограничений на срок пребывания в Латвии для украинцев нет. Если у туриста есть сертификат о вакцинации препаратами Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna или Janssen, то они не подлежат 10-дневной самоизоляции. Для въезда в Литву также нужно иметь сертификат о прививке от коронавируса выше указанными вакцинами.

Контекст:

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий. Кулеба 14 июля приветствовал решение Совета ЕС по восстановлению полноценного действия безвиза с Украиной.

17 июля Дания открыла границы для украинцев. С 18 июля Германия разрешила въезд для украинцев.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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