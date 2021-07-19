Началось серийное производство нового пикапа Nissan Frontier

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19.07.2021, 18:28, Новости дня
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Японский бренд Nissan объявил о начале серийного выпуска нового пикапа под названием Nissan Frontier третьего поколения.

Серийное производство транспортного средства налажено на американском заводе. О новинке известно, что здесь применили усиленную раму на фоне предшественника. Автомобиль имеет версии с однорядным и двухрядным исполнением кабины. Впервые пикап получил цифровую приборную панель, а также уместили увеличенный дисплей мультимедийной системы.

Под капотом пикапа Frontier установлен 3,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 310 л.с. Приобрести обновленную модель станет возможным в следующем месяце на американском рынке. Стоимость пикапа не сообщается производителем.



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