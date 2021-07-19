Журналист Курманов: США пытаются изо всех сил сохранить свое влияние

Форум, который состоялся в столице Узбекистана на прошлой неделе, готовился давно. Он был посвящен теме развития транспортных коридоров. Правда, повестка немного изменилась из-за событий в Афганистане.

На международной конференции все-таки удалось обсудить строительство железнодорожной магистрали “Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар” протяженностью около 600 километров. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вовлекать Афганистан в региональное сотрудничество сейчас невозможно из-за продолжающегося в этой стране кризиса.

Вслед за Москвой, которая наладила диалог с представителями радикального движения “Талибан”* (визит талибов в Россию 9 июля 2021 года), США вместе с Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном на конференции в Ташкенте договорились учредить новую дипломатическую платформу для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования.

“Американцы пытаются из всех сил сохранить свое влияние и присутствие, договорившись на конференции о создании новой диалоговой площадки”, – считает журналист Айнур Курманов.

Анализируя итоги международной конференции, Курманов пришел к выводу, что на форуме столкнулись геополитические интересы Запада и Востока. Мол, представители стран пытались обсудить все вопросы и навести мосты с Азией. Российская сторона, как отметил журналист, дала понять, что рассматривает интеграцию только через призму укрепления Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

* Террористическая организация, запрещенная в России.