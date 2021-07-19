 

На станции “Авиамоторная” БКЛ проложат пешеходный переход

19.07.2021, 18:20, Разное
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Транспортная система Москвы развивается семимильными шагами. Темпы строительства Большой кольцевой линии столичного метро не перестают удивлять. Только в прошлом году открылась новая станция “Авиамоторная”, а уже сейчас там идут активные работы по сооружению пешеходного тоннеля через Авиамоторную улицу, чтобы пассажиры могли попасть в западный вестибюль станции, которая будет полностью отвечать всем требованиям их комфорта и безопасности.

Для строительства подземного пешеходного перехода специалисты закрепили грунт и создали специальный защитный экран из труб, который позволил избежать просадки железнодорожных путей. Дело в том, что прокладка тоннеля происходит в очень сложных условиях. Неоднородность грунта и близость железной дороги
создают дополнительные трудности для строителей, поэтому им приходится использовать в работе нестандартные решения.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, в каких условиях приходится действовать метростроевцам: “Строительство перехода идет в условиях сложной гидрогеологии. Неоднородность грунтовых условий и близость железной дороги требуют от строителей нестандартных решений. Грунт на месте строительства перехода насыщен плывунами, без специальных мер нельзя было приступать к разработке”.

Чтобы оценить масштаб строительства, приведем лишь некоторые технические данные. Уникальный защитный экран состоит из 26 труб. Каждая труба имеет диаметр больше одного метра и длину 75 метров. Огромная установка защищает железнодорожные пути от просадки.

Специалисты прокладывают тоннель в три этапа. Об это рассказал генеральный директор АО “Мосметрострой” Сергей Жуков. По его словам, первый этап уже завершен. Проходка велась с помощью шахтного комбайна ITC-312 с гидравлической фрезой. Комбайн помог обеспечить высокую производительность и точность при разработке грунта и монтаже тюбинговых колец.

Напомним, что станция “Авиамоторная” БКЛ
открылась в марте 2020 года. До запуска всего северо-восточного участка она
функционирует как часть Некрасовской линии метро.



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