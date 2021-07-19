Инфекционист рассказала о разнице иммунитета к COVID в зависимости от течения болезни

После тяжелого течения коронавируса, в сравнении с легким, имунный ответ на заболевание выше, тяжелое течение дает высокий титр антител, но также и множество патологий, сообщили в пресс-службе Видновской РКБ.

«Количество антител к вирусу на порядок выше у тех, кто тяжело переболел COVID-19. У перенесших ковид в средней степени их значительно меньше. Минимальный же иммунный ответ наблюдается у бессимптомных носителей коронавируса», – рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская, ее слова со ссылкой на пресс-службу приводит РИА «Новости».

Уточняется, что надежный естественный иммунитет от коронавируса можно получить, лишь переболев COVID-19 в тяжелой форме, при этом существует риск получить большое количество патологий.

«Вирус повреждает эндотелий – оболочку внутренней поверхности кровеносных сосудов. Под ударом оказываются не только легкие, но и сердечно-сосудистая, эндокринная системы, печень, почки. В числе самых частых осложнений после коронавируса – хронический кашель и одышка, слабость и боли в мышцах, хроническая усталость и астения», – рассказала Малиновская.

Также отмечается, что переболевшие в тяжелой форме часто испытывают сложности с концентрацией внимания, скоростью реакции, памятью, способностью формулировать мысли.

В пресс-службе добавили, что со временем уровень антител начнет снижаться, вновь сделав организм уязвимым для COVID-19.

«Единственный разумный выход – пройти вакцинацию от коронавируса. Естественный иммунитет, конечно, на некоторое время дает защиту от болезни, но приобретается он слишком дорогой ценой для здоровья», – заключила эксперт.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил преимущество иммунитета, выработанного после вакцинации от коронавируса, перед иммунитетом, появившемся после болезни.