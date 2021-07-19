Путин обратил внимание на неудовлетворенность россиян системой здравоохранения

Уровень удовлетворенности граждан системой здравоохранения не повышается, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По данным ФСО, Федеральной службы охраны, которая проводит социологические опросы регулярно, как вы знаете, на профессиональном уровне, к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения», – сообщил глава государства.

Видеозапись с выступлением президент опубликована в Telegram-канале RIA Kremlinpool.

Путин обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, спросив, знаком ли он с этими данными. Глава ведомства ответил положительно на вопрос.

Также в ходе заседания совета глава государства подчеркивал, что все значимые для жителей РФ сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой».