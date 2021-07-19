ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство поучило разрешение Минздрава РФ приступить к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований первой и второй фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно завершены, клинические испытания начнутся в ближайшее время.

Вакцина ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве «мишени» консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.