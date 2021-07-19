Дочь Анастасии Заворотнюк заболела коронавирусом: “Ломит кости, слух ухудшился”

В первой половине июля дочь Анастасии Заворотнюк, 25-летняя модель и блогер Анна Закоротнюк вместе со своим любимым мужчиной отдыхала в Крыму. Однако отдых, увы, оказался омрачен болезнью – оба они подхватили COVID-19. В этом девушка призналась своим подписчикам в Instagram. Как рассказала сама Анна, по возвращению в Москву они почувствовали недомогание, вызвали врача на дом, сделали два теста (оба – положительные) и сейчас лечатся самостоятельно, будучи на самоизоляции.

Температура 38,5 уже второй день, ломит кости все, особенно колени, слабость дикая, зубы сегодня чистила и пришлось на пол сесть, сил нет вообще и голова прям плавится. Запах и вкус пропали, – написала Анна вчера днем.

Анна почти уверена, что вирус их настиг именно во время отпуска:

Думаю, что [подхватили] в Крыму. Там никто не соблюдает масочные меры, гуляешь по центру и ощущение, что вируса не существует тысячи людей вплотную друг к другу без масок… Успела вернуться, слава богу, и здесь уже проявились симптомы, в Ялте страшно было бы болеть.

Также она призналась, что пока не делала КТ по рекомендации врача, и еще не прививалась. Анна добавила, что поскольку у нее появилась еще и заложенность ушей, то возможно, это уже новый штамм.

Из новых симптомов сегодня прибавилась заложенность ушей, как при взлете самолета, и слух ухудшился. У нового штамма есть такой симптом. Так что болезнь и правда очень неприятная. Берегите себя, – поделилась Анна.

За несколько дней до этого Анна Заворотнюк, чья знаменитая мама более полутора лет борется с онкологическим заболеванием, рассказала, как страдает от депрессии, а препараты, которая она принимала два года только ухудшили ее состояние.

У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия. угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати. Я лечусь и уверена, что все будет хорошо… Если кому-то сейчас тоже очень плохо, то пусть это будет знаком, что вас ждет большое счастье впереди. Берегите свое здоровье, как физическое, так и ментальное, – написала Анна. Напомним, что семья Анастасии Заворотнюк сейчас переживает тяжелые времена. У 50-летней актрисы диагностировали глиобластому – наиболее частую и наиболее агрессивную форму опухоли мозга. Комментарии о состоянии мамы иногда дает ее дочь Анна. Анна и Анастасия Заворотнюк, 2017 год