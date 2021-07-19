Антитела к SARS-CoV-2 сохраняются после перенесенной инфекции не менее 9 месяцев



1

минута

Ученые из Университета провинции Падуи и Имперского колледжа Лондона провели масштабное исследование среди большинства жителей (85%) итальянской коммуны Во, где проживает 3 тысячи человек. Сначала их протестировали на SARS-CoV-2 в феврале-марте 2020 года, когда в Италии была первая крупная вспышка инфекции, а потом проверили уровень антител в мае и ноябре того же года с помощью трех различных тест-систем. Результаты опубликованы в журнале Nature Communication.

Исследователи обнаружили, что у 98,8% участников, инфицированных в начале 2020 года, уровни антител по-прежнему определялись в ноябре, хотя в среднем немного снизились. Примечательно, что у некоторых людей титр повысился с мая. По мнению ученых, это указывает на реакцию иммунной системы на повторную «встречу» с вирусом.

Ученые заявили, что уровень антител у добровольцев заметно отличался в зависимости от используемой тест-системы. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении таких показателей в популяции, поскольку в разных странах применяются разные технологии для определения нейтрализующих антител.

Самым большим открытием было то, что титр был одинаковый как у тех, кто перенес COVID-19, так и у людей, кто был бессимптомным носителем.

«Мы не нашли доказательств тому, что уровни антител значительно различаются у тех, кто перенес симптомную и бессимптомную инфекцию. Это позволяет предположить, что сила иммунного ответа не зависит от тяжести течения заболевания», — сообщили авторы исследования.

Ученые также оценили риск заражения людей, которые проживали вместе с инфицированными. Согласно их расчетам, вероятность того, что человек передаст инфекцию членам семьи, составлял примерно 1 к 4. При этом за 79% случаев заражения были ответственны 20% инфицированных.

Эти данные подтверждают, что большая часть больных не заражает других людей. Предыдущие исследования давали сходные результаты. Ученые считают, что риск заражения связан поведенческими факторами риска – соблюдением социальной дистанции, ограничением количества контактов, ношением маски.

Выводы научной работы относительно уровня антител у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, не согласуются с результатами американского исследования, проведенного с участием 4,3 тысяч сотрудников компании SpaceX Илона Маска. Его авторы сообщали, что у людей, которые перенесли инфекцию в легкой или бессимптомной форме, титр вырабатываемых антител не достигает порогового значения для достижения длительного иммунного ответа.

«Легкое течение инфекции может вызвать только слабые, плохо функциональные антитела. Напротив, заражение с высокой вирусной нагрузкой может привести к генерации мощного и функционально устойчивого гуморального иммунитета, запрограммированного на агрессивный ответ при повторном контакте с патогеном», — заявляли ученые.