 

Антитела к SARS-CoV-2 сохраняются после перенесенной инфекции не менее 9 месяцев

19.07.2021, 17:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Ученые из Университета провинции Падуи и Имперского колледжа Лондона провели масштабное исследование среди большинства жителей (85%) итальянской коммуны Во, где проживает 3 тысячи человек. Сначала их протестировали на SARS-CoV-2 в феврале-марте 2020 года, когда в Италии была первая крупная вспышка инфекции, а потом проверили уровень антител в мае и ноябре того же года с помощью трех различных тест-систем. Результаты опубликованы в журнале Nature Communication. 

Исследователи обнаружили, что у 98,8% участников, инфицированных в начале 2020 года, уровни антител по-прежнему определялись в ноябре, хотя в среднем немного снизились. Примечательно, что у некоторых людей титр повысился с мая. По мнению ученых, это указывает на реакцию иммунной системы на повторную «встречу» с вирусом.

Ученые заявили, что уровень антител у добровольцев заметно отличался в зависимости от используемой тест-системы. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении таких показателей в популяции, поскольку в разных странах применяются разные технологии для определения нейтрализующих антител.

Самым большим открытием было то, что титр был одинаковый как у тех, кто перенес COVID-19, так и у людей, кто был бессимптомным носителем.

«Мы не нашли доказательств тому, что уровни антител значительно различаются у тех, кто перенес симптомную и бессимптомную инфекцию. Это позволяет предположить, что сила иммунного ответа не зависит от тяжести течения заболевания», — сообщили авторы исследования.

Ученые также оценили риск заражения людей, которые проживали вместе с инфицированными. Согласно их расчетам, вероятность того, что человек передаст инфекцию членам семьи, составлял примерно 1 к 4. При этом за 79% случаев заражения были ответственны 20% инфицированных.

Эти данные подтверждают, что большая часть больных не заражает других людей. Предыдущие исследования давали сходные результаты. Ученые считают, что риск заражения связан поведенческими факторами риска – соблюдением социальной дистанции, ограничением количества контактов, ношением маски. 

Выводы научной работы относительно уровня антител у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, не согласуются с результатами американского исследования, проведенного с участием  4,3 тысяч сотрудников компании SpaceX Илона Маска.  Его авторы сообщали, что у людей, которые перенесли инфекцию в легкой или бессимптомной форме, титр вырабатываемых антител не достигает порогового значения для достижения длительного иммунного ответа.

«Легкое течение инфекции может вызвать только слабые, плохо функциональные антитела. Напротив, заражение с высокой вирусной нагрузкой может привести к генерации мощного и функционально устойчивого гуморального иммунитета, запрограммированного на агрессивный ответ при повторном контакте с патогеном», — заявляли ученые.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / Мнение: Ливийский пленник

03.09 / Маска, я тебя знаю: Кейт Бланшетт, Тильда Суитон и другие звезды на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

23.10 / Бесы. Кто они?

01.09 / Экс-разведчик КГБ Швец: Лукашенко – психопат, для которого власть – это кислород

18.10 / Преподаватель информатики в Китае продавал марихуану под видом чая

04.09 / Конкурсанты “Большой перемены” выступили на одной сцене с Дианой Арбениной

11.07 / “Чудовищный цинизм”: В Крыму ответили на план Киева по депортации россиян

24.04 / Ученые создали технологию удаления любых шрамов без следа

07.07 / ВЦИОМ: более трети россиян негативно относятся к продэмбарго

25.06 / Эксперты назвали самыми беспроблемными авто в мире Kia и Dodge

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика