Lynk&Co выпустит новый купе-кроссовер Lynk&Co 05+ на платформе Volvo

Китайская компания Lynk&Co в скором времени презентует обновленный купеобразный кроссовер Lynk&Co 05+.

Автомобиль является «заряженной» модификацией модели 05, которая выпущена несколько лет назад. Предполагается, что кроссовер получит модульную платформу CMA. Под капотом купеобразной новинки установят 2-литровый турбированный мотор с мощностью 265 л.с. Кроме того, модель имеет более современную внешность на фоне предшествующей модификации.

Также значится, что в салоне установили трехспицевый руль, мультимедийный комплекс с крупным дисплеем и небольшой рычаг переключения КПП. Уже в ближайшие несколько месяцев состоится официальный дебют новой модели Lynk&Co 05+, которая появится в продаже до конца текущего года.