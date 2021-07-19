 

Lynk&Co выпустит новый купе-кроссовер Lynk&Co 05+ на платформе Volvo

19.07.2021, 17:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайская компания Lynk&Co в скором времени презентует обновленный купеобразный кроссовер Lynk&Co 05+.

Автомобиль является «заряженной» модификацией модели 05, которая выпущена несколько лет назад. Предполагается, что кроссовер получит модульную платформу CMA. Под капотом купеобразной новинки установят 2-литровый турбированный мотор с мощностью 265 л.с. Кроме того, модель имеет более современную внешность на фоне предшествующей модификации.

Также значится, что в салоне установили трехспицевый руль, мультимедийный комплекс с крупным дисплеем и небольшой рычаг переключения КПП. Уже в ближайшие несколько месяцев состоится официальный дебют новой модели Lynk&Co 05+, которая появится в продаже до конца текущего года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.02 / В “Инвестохиллс Веста” назвали фейком интервью главы компании российскому порталу, в котором тот якобы назвал “воссоединением” оккупацию Крыма

15.07 / Комитет ВР внес изменения в законопроект про образование новых районов

30.08 / Задержаны 125 человек во время протестных акции в Минске

28.02 / Ученые связали стиль письма с социальной идентичностью человека

12.07 / В Украине снизился прирост новых случаев COVID-19

01.09 / Lufthansa на месяц перенесла возобновление рейсов Киев – Мюнхен

03.09 / Чтобы управлять крыльями, мухи используют глаза

28.12 / В Японии восхитились чемпионатом РФ по фигурному катанию

11.02 / В СК напомнили об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам

11.07 / Явка на выборах в Молдове превысила 33%. Выборы признали состоявшимися

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика