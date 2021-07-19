 

iPhone 13 могут оснастить функцией постоянно включенного дисплея

19.07.2021, 17:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В iPhone 13 может появиться новая функция постоянно включенного дисплея. Кроме того, аппарат получит 120-герцную скорость смены картинки и другие опции.
Некоторые производители смартфонов оснащают свои гаджеты полезной функцией постоянно включенного дисплея. Есть такая возможность и у смарт-часов от компании Apple, однако телефоны бренда до сих пор не обзавелись столь популярной опцией. В iPhone 13, который выпустят уже через три месяца, может появиться такая опция.

Информация появилась в публикациях известных техноблогеров, так, Марк Гурман, обозреватель Bloomberg предвещает появление подобного дисплея уже в тринадцатом поколении iPhone. Кроме Always-On в грядущей новинке будет реализована частота обновления изображения на дисплее до 120 Герц. Также рассчитывает инсайдер и на повышенную скорость работы процессора A15, при этом сам экран будет работать более экономно в плане потребления энергии. Вероятно, в целях сохранения заряда, оставаясь включенным, дисплей все же будет при некоторых сценариях тускнеть.

Обновят разработчики Apple и систему фото-видео-камер, а также аккумулятора. Опция постоянно включенного дисплея требует применения технологии LTPO с регулировкой частоты обновления до 1 Герца в секунду. При этом пока обозреватели не могут ответить на вопрос, получат ли все модели iPhone 13 такую функцию, или она достанется только Pro-версии линейки.

Источник: itzine.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Собчак задержали в центре Москвы во время съемок

03.09 / Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре

04.01 / Ученые объяснили причину возникновения шизофрении

08.10 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 октября 2020 года

24.06 / Сезон свадеб и поступлений в вузы: как родителям выросших детей справиться с синдромом “опустевшего гнезда”

05.03 / Меладзе-мейд Анечка Седокова – Личное мнение

17.05 / Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft

03.11 / Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

28.06 / Плохой сон в течение месяца может «аукнуться» проблемами со здоровьем через год

29.04 / Эксперт Малышев о причинах подъема заболеваемости COVID-19 в Москве: Народ устал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика