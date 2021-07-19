iPhone 13 могут оснастить функцией постоянно включенного дисплея

В iPhone 13 может появиться новая функция постоянно включенного дисплея. Кроме того, аппарат получит 120-герцную скорость смены картинки и другие опции.

Некоторые производители смартфонов оснащают свои гаджеты полезной функцией постоянно включенного дисплея. Есть такая возможность и у смарт-часов от компании Apple, однако телефоны бренда до сих пор не обзавелись столь популярной опцией. В iPhone 13, который выпустят уже через три месяца, может появиться такая опция.

Информация появилась в публикациях известных техноблогеров, так, Марк Гурман, обозреватель Bloomberg предвещает появление подобного дисплея уже в тринадцатом поколении iPhone. Кроме Always-On в грядущей новинке будет реализована частота обновления изображения на дисплее до 120 Герц. Также рассчитывает инсайдер и на повышенную скорость работы процессора A15, при этом сам экран будет работать более экономно в плане потребления энергии. Вероятно, в целях сохранения заряда, оставаясь включенным, дисплей все же будет при некоторых сценариях тускнеть.

Обновят разработчики Apple и систему фото-видео-камер, а также аккумулятора. Опция постоянно включенного дисплея требует применения технологии LTPO с регулировкой частоты обновления до 1 Герца в секунду. При этом пока обозреватели не могут ответить на вопрос, получат ли все модели iPhone 13 такую функцию, или она достанется только Pro-версии линейки.

Источник: itzine.ru