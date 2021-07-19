Шесть главных хитов певицы МакSим

Для многих творчество артистки связано в первую очередь с песней “Знаешь ли ты”. Слова и музыка были написаны самой певицей. Композиция была выпущена в самом первом и популярном альбоме “Трудный возраст”, но даже по запросу “МакSим 2021” этот хит появляется одним из первых. Исполнительница несколько раз упоминала в интервью, что лишь две песни в альбоме полностью написаны о ней и отражают ее чувства. “Это

исповедь”, – охарактеризовала она однажды композицию.

Несмотря на то, что самой известной песней певицы МакSим негласно считается “Знаешь ли ты”, “Отпускаю” была написана артисткой и ее подругой Алсу Ишметовой раньше. Именно она стала первой песней, возглавившей общий

радиочарт стран СНГ.

Сингл “Нежность” изначально был издан еще в 2004 году. Однако тогда никто не обратил на него внимания. Через год песня была перезаписана в Москве, после чего поставила рекорд в

чарте “Золотой граммофон” и стала настоящим хитом. Композиция лидировала в рейтинге около девяти недель. В 2007 году песня была переработана и выпущена под названием “Наше лето” совместно с рэпером Бастой.

Песня “Ветром стать” стала едва ли не самой нашумевшей уже после выхода клипа. Ролик повествует о серьезном конфликте возлюбленных. При этом молодой человек прикован к инвалидной коляске. Композиция впечатлила многих.

Все синглы нашли свое место в дебютном альбоме МакSим “Трудный возраст”, вышедшем в 2006 году. Интересно, что одноименная песня также практически сразу получила широкую популярность. Артистка рассказывала, что адресовала все песни именно подросткам. Однако, в итоге, они нашли место в сердце практически каждого слушателя. В 2021 году альбом МакSим был выпущен на виниловых пластинках.

Песня “Мой рай” также побила невероятное количество рекордов и до сих пор остается признанным хитом исполнительницы. Она была

издана, как первый официальный сингл со второго одноименного альбома звезды. Знаменитость боялась, что ее новый альбом не сможет повторить успех предыдущего. Однако все сложилось совсем не так. Сама Марина много раз говорила, что все время просто писала музыку для души.

К 2021 году МакSим выпустила всего шесть альбомов. “Полигамность” был выпущен в декабре 2018 года. Он планировался как первый веселый и ироничный альбом исполнительницы. Однако затем она решилась включить в него и крайне личную песню, ставшую очередным хитом звезды.

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