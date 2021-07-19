Инфекционист объяснил появление новых симптомов коронавируса

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19.07.2021, 17:08, Новости дня
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Коронавирус за все время пандемии видоизменился, научился маскироваться под другие обычные вирусные инфекции, у него появились новые мутации, которые обходят иммунные барьеры и быстрее поражает иммунную систему человека, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что за последнее время появились ряд новых симптомов COVID-19, напоминающих ангину, отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Кроме того, он подчеркнул, что раньше поражение легких развивалось у пациента где-то к шестым-седьмым суткам, а сегодня это может возникать уже к третьим-четвертым.

«Симптомы заболевания действительно меняются, потому что вирус видоизменяется, маскируется под другие обычные вирусные инфекции, активнее происходит заражение, катаральные явления, кишечные симптомы стали более выраженные. Сам по себе коронавирус протекает тяжелее, больше поражаются легкие. Нам уже четко видно, что вирус поменял свои свойства, свою клиническую картину», – говорит Тимаков.

Он объясняет, что у вируса появились новые мутации, которые обходят иммунные барьеры и быстрее поражают иммунную систему человека.

«Именно поэтому мы и просим граждан защититься, поэтому были введены новые меры, решения о том, что шесть месяцев после болезни мы имеем защиту, а после ее нет. Именно поэтому, со слезами на глазах, мы и просим сделать вакцинацию, чтобы защититься от этого вируса. Именно потому, что люди не слушают, больницы переполнены молодыми людьми, болеющими коронавирусной инфекцией», – подчеркивает специалист. Он объясняет, что в отличие от остального мира, где летальность сотые и десятые доли процента, в РФ она возрастает до 10 %, поскольку население несерьезно относится к вакцинации против коронавируса. 

Ранее сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний предупредили, что симптомы, полученные во время заболевания коронавирусной инфекцией, такие как кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение и бессонница, могут наблюдаться в течение полугода после заражения COVID-19 и способны привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.



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