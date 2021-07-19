В СК рассказали об отказе прокуратуры передать им дело сбившей трех детей москвички

Прокуратура отказала в передаче дела о сбитых москвичкой детях в Следственный комитет, сообщили в ведомстве в ответ на запрос, подключилось ли ведомство к расследованию.

«Следственный комитет РФ готов расследовать это преступление, но для принятия к производству уголовного дела, которое находится в следственном подразделении органов внутренних дел, требуется решение прокурора», – отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко РИА «Новости».

Она добавила, что в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства только прокурор может передать дело от одного органа предварительного расследования другому.

Петренко напомнила, что СК неоднократно просил передать дело, но по решению прокуратуры расследование продолжится в следственных органах МВД России.

Между тем в прокуратуре заявили, что полиция ужесточила обвинение сбившей детей девушке. В МВД потребовали ареста подозреваемой, передает ТАСС.

Ранее в прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется.

После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручал направить ходатайство о передаче дела о сбитых москвичкой детях в органы СК.

16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест.

После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице.

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