 

Вглядитесь в эти шифры

19.07.2021, 16:56, Разное
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Тюремщики из колонии, где сидит Алексей Навальный, не пропустили к нему авторские ребусы от его сторонника. Кажется, нам есть что им показать.

Сотрудники колонии № 2 города Покрова во Владимирской области, где сейчас находится политик Алексей Навальный, отказались принимать ребусы, которые оппозиционеру хотел послать их создатель Роман Пшеницын. Сам Пшеницын рассказал «Новой газете», что причину отказа ему внятно объяснить не смогли: «Предложили за разъяснениями писать либо на сайт ИК-2, либо сделать запрос через сайт ФСИН». На сайте ФСИН при этом указано, что в письмах запрещена информация в зашифрованном виде.

«Просто приравняли ребусы к шифрам. Я предлагал написать ответы и расписать решение, их это не устроило.

Буду писать по инстанциям, но ответа ждать долго», — горюет Пшеницын.

В ИК-2 оппозиционер оказался по решению Симоновского суда, который 2 февраля этого года удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политика по делу «Ив Роше» на реальный. Политика задержали прямо в аэропорту Шереметьево после его возвращения из Берлина, где он проходил реабилитацию после отравления летом 2020 года. С момента, как Навальный оказался в ИК-2, ему долгое время пришлось бороться за право получить себе для изучения Коран, а цензуре подверглись выпуски «Новой газеты», которую передали Навальному сторонники: из нее был вырезан целый фрагмент с колонкой Гасана Гусейнова.

В случае с запретом ребусов проблема, кажется, заключается не столько в запрете как таковом, сколько в том, что надзиратели в ИК-2, вероятно, не совсем понимают, как их разгадывают. Редакция «Новой» предлагает для всех сотрудников колонии в Покрове (а заодно для всех своих читателей) небольшой тест, любезно подготовленный по нашей просьбе все тем же Романом Пшеницыным. Господа из ФСИН! Надеемся, после того как вы его пройдете, бумажная версия газеты дойдет до Алексея Навального и до остальных заключенных в первозданном виде. Но линию отреза в завтрашнем номере на всякий случай мы вам тоже оставим — вдруг мы вас переоцениваем.

P.S.

Если вы совсем сломали голову, а ответ узнать хочется — ищите его в материале «Прекрасные следы».

Источник: Новая газета



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