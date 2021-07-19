 

Бывшая жена Сергея Бондарчука ждет третьего ребенка

19.07.2021, 16:54, Разное
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Бывшая невестка Федора и Светланы Бондарчук снова беременна! О том, что она скоро в третий раз станет мамой, 31-летняя Тата Мамиашвили рассказала в Instagram. Она опубликовала черно-белое фото, на котором видна ее изменившаяся фигура. Пост она посвятила мужу Филиппу Фролову, который отмечает день рождения.

С Днем Рождения, мой самый лучший Человек! Подарок с меня! – подписала фото Тата.

Филипп Фролов и Тата Мамиашвили

Об отношениях сооснователя актерского агентства Art Pictures Junior Таты Мамиашвили и продюсера и сценариста Филиппа Фролова стало известно прошлым летом. Ровно год назад, 19 июля 2020-го, Тата поздравила Филиппа с днем рождения в сети, опубликовав совместное фото и сделав подпись.

С днем рождения, мой!

А в ноябре 2020-го влюбленные поженились. Тайная и камерная свадьба, где присутствовали только самые близкие, прошла в Санкт-Петербурге. Для Таты этот брак второй. В 2019 году Мамиашвили развелась со своим первым мужем Сергеем Бондарчуком после семи лет брака, в котором родились две дочери – Маргарита и Вера. По данным СМИ, заявление на развод подала Тата, не раскрывая общественности истинную причину такого решения. Споров по поводу раздела имущества и опеки у них не возникло.

Филипп Фролов и Тата Мамиашвили

Дочери Таты Мамиашвили и Сергея Бондарчука живут с мамой, но часто видятся с отцом. Сердце Сергея, кстати, снова занято: больше полугода он встречается с 28-летней Валерией Станкевич. Некоторые СМИ пишут, что Бондарчук сделал возлюбленной предложение, но они эту новость не комментируют. Известно лишь, что в середине февраля он опубликовал сторис, на котором видно кольцо из белого золота с бриллиантами и крупным сапфиром, предположительная стоимость которого составляет 150-300 тысяч рублей. Видео сопровождала следующая подпись:

Спасибо, друзья! Ну а я пошел дарить.

Сергей Бондарчук и Валерия СтанкевичФилипп, Тата и ее дети от первого брака

Тата и Филипп в день своей свадьбы



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