 

Канделаки запустила кампанию в Сети в поддержку олимпийской сборной России

19.07.2021, 16:50, Новости дня
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Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки запустила в Сети кампанию в поддержку олимпийской сборной России, к ней присоединились многие российские звезды.

На своей странице в Instagram Канделаки высказалась в защиту российских спортсменов. Она напомнила в посте, что на Олимпийских играх в Токио Россию можно обозначать только как ROC (сокращение от английского названия российского Олимпийского комитета).

«Остановит ли это наших ребят? Нет. Олимпиада станет одной из тех ситуаций, в которых хочется всем доказать и показать, что ты – русский. Все эти издевки WADA только заряжают. Я не сомневаюсь в наших спортсменах. Наше дело – этот заряд подхватить и поддержать российскую сборную», – написала Канделаки.

Также она добавила, что запускает «не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! Не оставайтесь безразличными, давайте поддержим сборную» И не забывайте про хэштег #wewillROCyou – пусть он разлетится по всему интернету».

Канделаки поддержал рэпер Тимати, в своем Instagram так же высказался в поддержку олимпийской сборной РФ и призвал россиян поддержать хэштег #wewillROCyou.

Напомним, Кремль поддержал идею составления рекомендаций для российских олимпийцев по вариантам ответов на провокационные и политические вопросы, но подчеркивает, что спортсмены сами решают, как этим пользоваться.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что российские спортсмены получили инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио, в том числе – как отвечать на провокационные и политические вопросы, например, о Крыме, Донбассе, харассменте, движении Black Lives Matter (BLM) и допинге.



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