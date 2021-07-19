Путин: РФ должна стремиться быть глобальным лидером

России необходимо стремиться к лидерству в мире, а не только отвечать на текущие вызовы, сообщил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.

«Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. А нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день. Но при этом нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе», – приводит слова президента РИА «Новости».

В начале июля Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе.