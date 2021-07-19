Чтение, головоломки и настольные игры могут отсрочить болезнь Альцгеймера на 5 лет



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Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной слабоумия, развивающегося в пожилом и старческом возрасте. Первые симптомы могут появиться уже после 40 лет, а после 70-летнего возраста частота заболевания доходит до 30%. Вопрос о том, способен ли активный умственный труд влиять на деменцию, изучается давно. На сегодняшний день известно, что у людей, которые наиболее активно занимался умственной деятельностью в течение жизни, снижение когнитивных функций происходит на 32 % медленнее. У тех, кто мало читает, пишет, получает и обрабатывает недостаточно информации, деменция развивается быстрее.

Ученые из Университета Раша считают, что несложная умственная активность, такая как чтение, игры в карты и головоломки может продлить здоровье мозга даже у людей старше 80 лет. В своем новом исследовании они собрали и проанализировали данные 1,9 тысячи человек, средний возраст которых составил 80 лет. Ни у кого их них не была диагностирована деменция.

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В начале исследования ученые провели опрос участников о том, как часто они читали книги, играют в шашки, карты или собирают головоломки в прошлом году. Добровольцы также сообщили о своей умственной и познавательной активности в детстве, в зрелом и среднем возрасте.

За 6,8 лет наблюдений у 457 участников была диагностирована болезнь Альцгеймера. Ученые обнаружили, что у людей с наибольшей умственной активностью деменция развивалась в среднем в 94 года, в то время у тех, кто меньше «тренировал» свой мозг или не делал этого совсем, это заболевания появилось на пять лет раньше, в 89 лет.

Авторы исследования также изучили мозг 695 участников, которые скончались во время исследования и не обнаружили связи с когнитивной активностью и маркерами болезни Альцгеймера, таких как бета-амилоидные бляшки. Ученые отметили, что поддержание умственной активности в тонусе — это не «волшебная таблетка» от заболевания, а лишь способ его отсрочить.

«Эти результаты прекрасно согласуется с десятилетиями фундаментальной науки и дают первый подробный «рецепт» когнитивной деятельности, который врачи могут предложить своим пациентам и общественности в целом для профилактики этого заболевания», — считают ученые.