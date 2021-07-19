 

Зеленский: Мы хотим, чтобы территория ЕС стала больше

19.07.2021, 16:42, Новости дня
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“Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше и из-за этого выбора территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше”, – сказал Зеленский.

При этом он выразил уверенность, что уменьшение территорий Украины, Молдовы и Грузии – это временное явление.

“Мы знаем точно, что это временно, но насколько временно – во многом зависит от вас, уважаемые европейцы. Доказательством того, что нашим странам есть место в европейском будущем, на мой взгляд, может стать предоставление Украине, Грузии, Молдове европейских перспектив, как государствам, которые разделяют общие ценности”, – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/814294749208602/

Контекст:

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

В совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой, которое вышло 13 октября 2020 года, Зеленский заявлял, что Украина должна стать не просто членом ЕС, а равноправным участником объединения. 

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. 18 марта состоялась встреча президентов Украины и Литвы, в ходе которой они подписали декларацию относительно европейской перспективы Украины, сообщала пресс-служба украинского президента. В сообщении отмечалось, что в документе признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе, а также что Литовская Республика поддержит Украину, когда она решит подать такую заявку.

По данным социсследования, проведенного с 5 по 9 марта 2021 года Центром Разумкова, 58,8% украинцев считает, что Украина должна вступить в ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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