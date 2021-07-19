 

“Поздравляем, зайчик наш!” Супруг Сумской в свой день рождения спел ей песню, стоя в бассейне с бокалом в руках

19.07.2021, 16:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Премьера песни!” – заявила 54-летняя Сумская.

“В твоих глазах цвет небес, я только твой, до клетки весь.
В твоих глазах дыханье ночи, ты нужна мне очень очень.
В твоих глазах поцелуй огня, так много значишь ты для меня.
В твоих глазах без лишних слов живет моя любовь”, – спел Борисюк, стоя в бассейне с бокалом в рукам и рядом с плавающим подносом с едой.

Сумская периодически комментировала пение мужа: “А ты мне, зайчик”, “Класс”, “Красиво. Мы тебя поздравляем, зайчик наш!”.

View this post on Instagram

A post shared by Ольга Сумская (@olgasumska)

Чуть позже Сумская выставила в Instagram-сторис кадры семейного праздничного ужина, на которых Борисюк позирует с тортом.

Скриншот: olgasumska / Instagram
Контекст:

Сумская вышла замуж за Борисюка в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002).

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).

В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / Украинка Ястремская вышла в третий круг турнира WTA в Риме

08.06 / Apple планирует открыть представительство в Киеве в этом году – глава таможни

29.01 / Суд арестовал напавшего на машину ФСБ тиктокера

05.09 / Заслуженный учитель РФ призвал не увольнять красноярских педагогов за инцидент на линейке 1 сентября

28.02 / Навальная назвала российского дизайнера Лебедева трусом и маменькиным сынком

11.10 / Еще один нардеп сообщил об инфицировании коронавирусом

11.09 / Камалия заразилась коронавирусом

17.07 / Представители афганского правительства встретились в Катаре с талибами. Они обсуждали эскалацию насилия в Афганистане

09.02 / Столтенберг рассказал, когда Украина станет ближе к членству в НАТО

12.06 / В Пакистане отказавшимся от вакцинации будут отключать мобильную связь. Чиновников лишат зарплат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика