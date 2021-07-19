“Поздравляем, зайчик наш!” Супруг Сумской в свой день рождения спел ей песню, стоя в бассейне с бокалом в руках

“Премьера песни!” – заявила 54-летняя Сумская.

“В твоих глазах цвет небес, я только твой, до клетки весь.

В твоих глазах дыханье ночи, ты нужна мне очень очень.

В твоих глазах поцелуй огня, так много значишь ты для меня.

В твоих глазах без лишних слов живет моя любовь”, – спел Борисюк, стоя в бассейне с бокалом в рукам и рядом с плавающим подносом с едой.

Сумская периодически комментировала пение мужа: “А ты мне, зайчик”, “Класс”, “Красиво. Мы тебя поздравляем, зайчик наш!”.

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Чуть позже Сумская выставила в Instagram-сторис кадры семейного праздничного ужина, на которых Борисюк позирует с тортом.

Скриншот: olgasumska / Instagram

Контекст:

Сумская вышла замуж за Борисюка в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002).

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).

В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.

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