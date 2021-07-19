 

Приложение Gmail Go загружено 500 000 000 раз

19.07.2021, 16:40, Новости дня
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Как сообщает администрация интернет-магазина приложений Google Play, еще один программный продукт, выпущенный материнской компанией, преодолел важный рубеж в полмиллиарда загрузок. Речь идет о Gmail Go, которое представляет собой упрощенную версию фирменного клиентского сервиса.

Разумеется, в число 500 000 000 клиентов не входят пользователи полноценных ящиков Gmail, уточняют аналитики. Кстати, данное число могло бы быть гораздо выше, если бы разработчик наконец-то распространил возможность загрузки своего приложения на все регионы мира. А ведь география пока ограничена.

Также эксперты напоминают, что это приложение предустанавливается на устройствах с Android Go. Данный факт наверняка также не стоит сбрасывать со счетов, когда мы пытаемся отыскать секрет популярности, подытоживают специалисты.



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