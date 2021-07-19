Бородина не готова строить отношения с бедным мужчиной

Популярная российская ведущая Ксения Бородина рассказала, смогла ли бы построить отношения с бедным мужчиной. Она дала понять, что у такого романа нет будущего.

Перед отлетом в Москву Бородина решила пообщаться с подписчиками в разделе «Истории». Ведущая проекта «Дом-2» предложила им задать интересующие вопросы. Один из фолловеров спросил, смогла ли бы знаменитость построить отношения с не богатым, но порядочным мужчиной. Она ответила, что нуждается в сильном и самодостаточном избраннике. Рядом с Бородиной житель должен комплексовать, в том числе, по финансовым вопросам. Она призвала не судить ее за такую позицию, поскольку каждый делает свой выбор.

Сейчас Ксения Бородина переживает развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги расстались после шести лет брака. У них растет общая дочь Теона. О причинах развода пара предпочитает не распространяться. Ксения Бородина попросила дать ей время, позже она, возможно, расскажет, как все было на самом деле.

Источник: www.instagram.com