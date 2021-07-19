 

Бородина не готова строить отношения с бедным мужчиной

19.07.2021, 16:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная российская ведущая Ксения Бородина рассказала, смогла ли бы построить отношения с бедным мужчиной. Она дала понять, что у такого романа нет будущего.
Перед отлетом в Москву Бородина решила пообщаться с подписчиками в разделе «Истории». Ведущая проекта «Дом-2» предложила им задать интересующие вопросы. Один из фолловеров спросил, смогла ли бы знаменитость построить отношения с не богатым, но порядочным мужчиной. Она ответила, что нуждается в сильном и самодостаточном избраннике. Рядом с Бородиной житель должен комплексовать, в том числе, по финансовым вопросам. Она призвала не судить ее за такую позицию, поскольку каждый делает свой выбор.

Сейчас Ксения Бородина переживает развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги расстались после шести лет брака. У них растет общая дочь Теона. О причинах развода пара предпочитает не распространяться. Ксения Бородина попросила дать ей время, позже она, возможно, расскажет, как все было на самом деле.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / Скандалы: «Просто брошенные пацаны»

26.07 / Как патриарх игуменью нестяжательству учил

12.09 / Мнение: Муляж “Союза Архитекторов”

24.04 / Очевидцы рассказали о массовой бойне под Нижним Новгородом

08.09 / Под Москвой поймали серийного похитителя аккумуляторов

26.02 / Лукашенко высказался о передаче власти старшему сыну: Много разговоров

15.12 / Новая модель Renault – Duster получила более современный дизайн, новый цвет и ряд вариантов для оформления кузова

17.11 / Дерматолог раскрыла особенности ухода за кожей ног в холодную пору

10.06 / Кого не пожелают

25.01 / Володин призвал верить Путину, а не фейкам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика