 

Уникальный проект «Школа Иннопрактики и Русских сезонов» организует в Санкт-Петербурге две новые сессии

19.07.2021, 16:38, Разное
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Уникальный просветительский проект «Школа Иннопрактики и Русских сезонов», инициаторами которого являются компания «Иннопрактика» и культурный проект «Русские сезоны», запустил с 1 июля в Санкт-Петербурге две новые творческие сессии.
Мероприятия организованы для студентов ведущих творческих вузов мира в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, а также впервые – на базе Академии танца Бориса Эйфмана. Завершатся сессии 21 июля.

«”Школа Иннопрактики и Русских сезонов” – это уникальный образовательный проект. Мы помогаем иностранным студентам раскрыть Россию и ее самобытную культуру и лучше понять русские традиции. В этом году в сессиях школы принимает участие 43 студента из различных стран мира. Мы надеемся, что результатом программы станут крепкие дружеские связи, творческие идеи и культурные произведения», – отметил директор «Русских сезонов» Алексей Лебедев.

В рамках этого международного просветительского проекта молодые профессионалы в области искусства получают возможность повысить свое мастерство и ближе познакомиться с Россией. Отдыхая в свободное время от насыщенной учебной программы, студенты смогут принять участие в культурно-просветительском путешествии по Северной столице. Оно включает в себя всевозможные экскурсии, в том числе – по живописным питерским речным каналам, а также посещение лучших столичных музеев, театров и прочих культурных пространств города на Неве.
Генеральный спонсор проекта «Школа Иннопрактики и Русских сезонов» – ПАО «Газпром».



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