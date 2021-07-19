 

Ксении Бородиной вновь приписывают роман с ресторатором Эриком Авагяном

19.07.2021, 16:38, Разное
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Недавно Ксения Бородина была на вечеринке музыканта Hammali в компании своей подруги Инессы Шевчук. Поздравить артиста с днем рождения пришел и ресторатор Эрик Авагян, с которым ведущей «ДОМа-2» приписывают романические отношения.
Несмотря на то, что брак с Курбаном Омаровым Ксения Бородина пока не расторгла, в Сети уже появились слухи о ее новом возлюбленном. Об Эрике Авагяне начали говорить после поездки знаменитости в Армению. Кроме этого, ее экс-супруга подозревают в романе с бывшей участницей реалити-шоу Лерой Фрост.

Инесса Шевчук показала в своем микроблоге Instagram снимки, сделанные на вечеринке. Она позировала в компании Hammali и своей подруги Ксении Бородиной. Также в Stories модель опубликовала видео с ресторатором, который также был на празднике. Это еще больше подогрело слухи о романе пары. Фолловеры сразу отметили тот факт, что ведущая «ДОМа-2» и Эрик Авагян не просто так оказались вместе на одном празднике.

Слухи о своей личной жизни экс-супруга Омара Курбанова никак не комментирует. Недавно она раскрыла предполагаемую причину расставания с мужем. Ксения Бородина негативно высказалась по поводу женатых мужчин, которые изменяют женам.

Источник: radiokp.ru



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