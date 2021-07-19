Что известно о похитившем сердце российской блогерши Маши Вэй турецком актере Бураке Челике

На минувшей неделе в центре внимания поклонников турдизи

оказался 28-летний актер Бурак Челик. Дело в том, что звезда сериала

“Основание: Осман” закрутила роман с известной российской блогершей

Машей Вэй. Объятия и поцелуи парочки на пляже попали в объектив папарацци. Что известно о Бураке?

Турецкий голубоглазый красавец родился в Стамбуле 21 июля

1992 года.

Юноша окончил курсы при Культурном центре имени Садри Алишика.

Бурак Челик вырос в обычной рабочей семье, поэтому знает цену труду.

Еще будучи студентом, он помогал своему отцу зарабатывать на хлеб. Однажды, на

заправку, где трудились Бурак и его папа, случайно заехал известный агент по

поиску актеров. Менеджер сразу приметил статного парня и пригласил его на

кастинг моделей.

С тех пор Бурак Челик начал появляться в глянцевых журналах

и участвовать в показах. В 2013-м Бурак завоевал первые места в конкурсах

“Лучшая модель Турции” и “Лучшая модель в мире”.

Начало актерской карьеры

Кинодебют Бурака Челика состоялся в 2013 году в теленовелле

“Черный цветок”. Режиссер картины Мурат Сарачоглу доверил неопытному

юноше роль Сердара Кылычоглу. Работа в мелодраме открыла перед Бураком двери в

киноиндустрию. С тех пор молодой человек активно снимался в фильмах и сериалах,

однако в 2019-м был вынужден сделать небольшой перерыв в карьере, чтобы отслужить

в армии.

Сегодня Бурак Челык снимается в исторической драме “Основание:

Осман”, которая очень популярна не только на родине в Турции, но и в

России. Бураку досталась роль воина Гектука. 9 сентября 2021 года на экраны

выйдет третий сезон теленовеллы о правлении великого Осман-бея.

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Публикация от Burak Çelik (@burakcelikofficial)

Личная жизнь

Скоро Бурак Челик отпразднует 29-летие. За плечами турецкого

красавца есть неудачный брак с моделью Айшенур Озкан, с которой он познакомился на

конкурсе красоты – в 2013 году Айшенур завоевала титул “Лучшая модель

Турции”. В 2015-м знаменитости подали на развод, заявив, что надоели друг

другу, дескать, отношения исчерпали себя. Расходилась пара без скандалов.

После расставания с женой Бурак Челик увлекся коллегой по цеху

Ойкю Челик. Молодые люди познакомились на съемках сериала “Жизнь

прекрасна, когда любишь”. Этот роман, к сожалению, был недолгим.

Звезда сериала “Основание: Осман” Бурак Челик старается

не посвящать общественность в перипетии личной жизни. Знаменитость принципиально

не говорит на подобные темы с журналистами.

Интересный факт

Бурак Челик обожает животных. Знаменитость держит дома несколько

собак и кошек. В одном из интервью актер признался, что лучшее время его дня –

это время, проведенное с питомцами.

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Публикация от Burak Çelik (@burakcelikofficial)