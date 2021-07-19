Володин: Принятые седьмой Думой законы помогли в борьбе с пандемией

Одним из важнейших решений он назвал закон о дистанционной торговле лекарствами. “У граждан появилась возможность купить лекарства через Интернет, заказав их доставку на дом, за исключением наркотических и психотропных препаратов”, – отметил спикер.

Парламентарии ввели штрафы за завышение цен на лекарства. Для должностных лиц они составляют до 500 тысяч рублей, для ИП и компаний –

двукратный размер излишне полученной выручки за весь период совершения правонарушения, но не более одного года.

Одна из принятых норм устанавливает, что правительство в в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания может устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Также Володин напомнил, что теперь воспрепятствование работе медика наказывается штрафом от четырех до пяти тысяч рублей. “Ответственность за непропуск машины скорой помощи на дороге прописана отдельно: штраф за это нарушение такой же, а прав можно лишиться на срок до года”, – написал спикер.

Кроме того, Дума седьмого созыва приняла законы о телемедицине, о паллиативной помощи, о допуске родственников пациентов в отделения интенсивной терапии или реанимации. “Раньше на практике часто это оставалось жестом доброй воли главного врача”, – напомнил Володин.

Отметил спикер и закон о выходном дне для диспансеризации. Регулярное прохождение обследования позволяет выявить хронические или смертельно опасные заболевания на ранних стадиях, пояснил председатель ГД.

Другие принятые седьмой Думой нормы касаются штрафов за пропаганду и незаконную рекламу “веселящего газа”, ужесточения антитабачного законодательства, повышения ответственности за продажу насвая и снюса.

“В том числе благодаря своевременно принятым законам Россия оказалась более подготовленной, когда весь мир столкнулся с пандемией”, – подчеркнул Володин.

Еще одна важная мера предусматривает финансирование высокотехнологичных медицинских центров и клинических баз медуниверситетов напрямую из федерального ОМС, минуя посредников в лице страховых компаний.

“Изменения направлены на повышение эффективности использования средств обязательного медицинского страхования и предоставления медпомощи”, – поясни председатель ГД.