Пенелопа Крус выразила соболезнования в связи со смертью матери Хавьера Бардема

Испанская актриса театра и кино, мать 52-летнего актера Хавьера Бардема ушла из жизни в минувшие выходные. Пилар Бардем умерла на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком легких. Печальную новость общественности сообщил ее дети в Twitter.

Мы хотим поделиться горькой новостью о том, что наша мать, наш пример во всем, скончалась. Она ушла с миром, без страданий и окруженная любовью своих близких, – сказано в заявлении семьи.

Хавьер и Пилар Бардем

Невестка ушедшей актрисы, супруга Бардема Пенелопа Крус публично выразила скорбь по поводу кончины свекрови. Пенелопа не только была родственницей Пилар, но и партнером на съемочной площадке – вместе актрисы снялись в четырех картинах, в том числе в фильме Педро Альмадовара “Живая плоть”.

Дорогая Пилар! Я смотрю на эту фотографию и думаю, как мы удивились, если б нам в то время сказали, что мы станем близки и за пределами съемочной площадки. И что сцены родов в фильме Педро станут репетиций самой жизни. А может, мы обе уже знали это? Ты всегда была так добра ко мне! О лучшей свекрови нельзя даже мечтать. Спасибо за всю любовь, которую ты дала нам, своим детям, своим внукам, всей вашей семье и друзьям. Лично мне ты дала очень много. Спасибо, что всегда была на стороне тех, кто больше других нуждается в поддержке. За то, что никогда не молчала, видя несправедливость. За то, что изо всех сил пыталась улучшить жизнь нуждающихся, ничего не прося взамен. Нельзя забывать, что и в нашей профессии многие перемены к лучшему произошли, благодаря твоим огромным усилиям. Ты замечательная. Спасибо, что все эти годы поделилась со мной своей мудростью и юмором! Я очень тебя люблю. Ты всегда будешь в моем сердце, – написала Пенелопа.

Свои соболезнования выразили и другие испанские артисты: Антонио Бандерас в своем обращении назвал актрису “великой”. Антонио тоже однажды работал вместе с Пилар – они снялись в фильме 1990 года “Против ветра”.

В родной стране Пилар была известным активистом – она боролась за права женщин, выступала против войны в Ираке в 2003 году и призывала к улучшению условий для работников киноиндустрии. в знак уважения за ее заслуги свои соболезнования семье направил премьер-министр Испании Педро Санчес:

Она оставила нам огромное наследие в области кино, театра и телевидения. Однако великая Пилар Бардем была, прежде всего, защитницей равенства, свободы и прав всех нас, — написал премьер-министр в Twitter.

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Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Мария дель Пилар Бардем Муньос родилась в Севилье 14 марта 1939 года в актерской семье. Первый фильм с участием Пилар вышел на экраны в 1965-м. Пилар Бардем снялась в более чем 80 картинах, участвовала в сорока театральных постановках, а также сыграла в тридцати сериалах. Актриса была востребована и признана не только публикой, но и критиками – в 1996 году она получила самую престижную кинонаграду Испании (премию “Гойя”) за лучшую женскую роль второго плана в ленте “Никто не будет говорить о нас, когда мы умрем”.

Своих троих детей – сыновей Карлоса и Хайвьера, а также дочь Монику – актриса воспитывала одна. Дети продолжили династию и тоже стали актерами. Младший ребенок артистки добился мировой славы, в 2008 году за роль второго плана в картине “Старикам тут не место” Хавьер Бардем получил премию “Оскар”. В июле 2010 года Хавьер женился на Пенелопе Крус, у пары двое детей 10-летний сын Леонардо и 7-летняя дочь Луна.

Пилар Бардем с сыновьями Карлосом и Хавьером, 2019 год