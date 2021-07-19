Частную тюрьму с крематорием под Петербургом засыпали землей

Подземная частная тюрьма, обнаруженная под дачным домом в коттеджном поселке «Новый Петербург» Ленинградской области, по словам источников проходила по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии. В настоящее время бункер уже засыпан землей.

Разрушенный дом с подземной тюрьмой расположен в полузаброшенном коттеджном поселке под Всеволожском Ленинградской области – в получасе езды от Петербурга. Бункер представлял собой копию помещений типичного следственного изолятора: внутри были камеры, пункт охраны, решетки и даже парковка и баня, под которой была найдена печь размером с человека. Каземат был тщательно замаскирован под скромный дачный дом, скрытый от глаз высоким забором.

Тем временем РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что «подземный бункер … обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия. Также следователи работали с новым собственником данного участка».

По документам, поселок «Новый Петербург» занимает 20 гектаров, и хотя в нем размечено 160 участков, дома стоят только на шести. «Это несостоявшийся бизнес-проект, который стартовал в 2012 году, когда был бум строительства. И с тех пор так никакого движения не было», – рассказывают местные власти «Комсомольской правде».

По их словам, странностей и подозрительной активности в поселке не было. «Просто подъезжали микроавтобусы. Совершенно обычные. Заезжали на участок за глухим забором – и все. Если бы мы знали, что там незаконная деятельность процветает… Но все было под домом, причем скрыто так, что даже собственник, который купил здание последним, не подозревал, что есть подземелье. … Только когда пол гаража упал, он увидел, что под домом что-то есть», – рассказали власти.

В настоящее время следственные действия на участке уже закончились. Издание 47news сообщило, что к дому с подземной тюрьмой приехала тяжелая техника и засыпала вход. Журналисты утверждают, что это произошло спустя час после выхода материала, а реакция последовала от Следственного комитета.

Издание пишет, что на участке «было перекопано все, что можно перекопать». Следователи делали экспертизы: вплоть до сравнивания замков в камеры и решеток с теми, что были установлены в старых и новых «Крестах», но ни подозреваемых, ни невольников не нашли. По информации издания, дело было засекречено.