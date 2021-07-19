 

Большие дозы кофеина могут увеличивать риск остеопороза

19.07.2021, 15:52, Разное
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Авторы исследования указали, что кофеин – один из наиболее распространенных стимуляторов в мире. Хотя бы одну порцию напитка, который содержит его, выпивают около 80 взрослых людей в мире. По мнению ученых, «кофейная культура» сейчас переживает подъем, поэтому людям нужно хорошо понимать, какие риски для здоровья о определенных случаях может нести кофеин.  

«Среднее дневное потребление кофеина – около 200 миллиграмм, это около двух чашек кофе. Восемь чашек кофе может показаться большим количеством, но есть и такие люди», – сказала Стефани Рейтер Ланге (Stephanie Reuter Lange) из Университета Южной Австралии, соавтор исследования.

Ланге добавила, что группы высокого потребления больших количеств кофеина – это подростки, которые пьют много энергетиков, и спортсмены. Женщины в период постменопаузы, в свою очередь, могут быть более уязвимыми к эффектам кофеина, потому что в связи с гормональными изменениями у них часто снижается уровень кальция в крови.

«Также все чаще мы видим высокий уровень потребления кофеина у профессионалов, родителей, посменных работников, которым нужно сохранять внимательность в ночное время, а также у военных, которые борются с последствиями нехватки сна», – сообщила Ланге.

В новом исследовании ученые определили, в каких дозах кофеин может приводить к появлению опасного побочного эффекта.

В исследовании приняли участие 24 добровольца. Половина из них получала жевательную резинку с кофеином с промежутками в два часа (всего – 800 мг кофеина в сутки), остальные получали плацебо.

У людей из «кофеиновой группы» количество кальция, который они теряли с мочой за период стандартного рабочего дня, был на 77% больше, чем у тех, кто не принимал кофеин. Ученые указывают, что это создает потенциальную угрозу костям в связи с нехваткой этого важного элемента в организме. При недостатке кальция развивается остеопороз – состояние, при котором из-за низкой плотности костей увеличивается риск переломов.

Вопрос, может ли навредить кофе здоровью костей, регулярно поднимается учеными. В 2013 году шведское исследование, в котором наблюдали за 61 тысячей женщин в течение 20 лет, показало, что употребление четырех чашек кофе в день связано с небольшим снижением плотности костной ткани. Однако оно не приводило к увеличению риска переломов.  

Профессор Университета Пурдю Конни Уивер (Connie M. Weaver) соглашается с тем, что при увеличении потребления кофеина с мочой выводится больше кальция. Однако она указывает, что эти потери обычно восполнимы. Согласно систематическому обзору 2017 года, соавтором которого она была, употребление до восьми чашек кофе в день не приводило к переломам и не повышало риск падений, особенно при получении адекватного количества кальция (в возрасте 51-70 лет 1000-1200 миллиграмм в день).   



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