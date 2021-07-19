В параде на День ВМФ впервые примут участие летающие тарелки

В Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде прибыли три летающие тарелки ВМФ России.

– Разработка подобных летательных аппаратов началась ещё в Советском Союзе, но тогда возникло несколько вопросов, которые решить не удалось. В 2005 году отечественные специалисты вернулись к этому проекту, благодаря применению новейших технологий нам удалось создать абсолютно новый самолёт дискообразной формы, который полностью превосходит все зарубежные аналоги. Мы уже начали серийное производство летающих тарелок, до 2024 года в войска поступит порядка 30 аппаратов, – заявил ведущий специалист Объединённой авиастроительной корпорации Роман Приходько.

Авторитетная французская газета «L’Humanité» отметила, что в последние годы России удалось совершить грандиозный прорыв в разработке новых видов вооружения и на 5-10 лет обогнать страны НАТО:

– В то время, как американцы и европейцы финансировали самые фантастические проекты, русские сумели сконцентрироваться на наиболее перспективных решениях. В итоге, страны НАТО безнадёжно отстали от России, которая сегодня создаёт лучшее оружия при минимальных затратах.

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