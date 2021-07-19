 

Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

19.07.2021, 15:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как отмечает издание, Вестергор скончался после продолжительной болезни.

Карикатурист получил мировую известность после того, как в 2005 году в газете Jyllands-Posten он опубликовал 12 сатирических рисунков исламского пророка Мухаммеда. В частности, на одном из них пророк был изображен в тюрбане в виде бомбы.

Публикация карикатур привела к массовым протестам мусульман в Дании, а затем во многих мусульманских странах. Некоторые акции закончились беспорядками, в них погибло более 100 человек. Несколько арабских стран отозвали послов из Дании и объявили бойкот датским товарам.

Более того, движение “Талибан” предлагало награду за убийство Курта Вестергора. Карикатуристу и его семье выделили круглосуточную охрану, которая сопровождала его до последних дней жизни. На карикатуриста покушались как минимум трижды.

В январе 2006 года Jyllands-Posten извинилась за публикацию изображений, но к тому времени карикатуры в знак солидарности стали перепечатывать другие СМИ по всему миру. Одним из них был французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Впоследствии он продолжил публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2015 году из-за них в редакции журнала совершили теракт, погибло 12 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / На территории Израиля найден самый древний орнамент

19.07 / Стало известно о скором соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2»

08.08 / Жертвами пожара в Чехии стали больше 10 человек

21.12 / Зеленский анонсировал судебную реформу на Украине

16.10 / В США предложение Путина назвали «политическим подарком Трампу»

15.11 / Киевское “Динамо” забрало из Германии своих футболистов, инфицированных коронавирусом

10.02 / Американский певец Брюс Спрингстин арестован за пьяное вождение

03.03 / С голым торсом, словно Путин – «СТРАНА» выясняла, зачем Зеленский разделся на вакцинации

19.09 / Жителя Минска заподозрили в намерении отравить силовиков

29.08 / Психолог объяснил, почему мужчины чаще женщин сбегают из ЗАГСа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика