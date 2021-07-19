Новым спецпредставителем ОБСЕ в Украине станет финский дипломат

Киннунен назначен также представителем главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он приступит к исполнению обязанностей 1 августа.

Киннунен с 1996 года работает в МИД Финляндии, в настоящее время является генеральным директором по политическим вопросам.

“В 2009–2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Он также работал в посольствах в Москве и Вашингтоне и в постоянном представительстве Финляндии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке”, – сообщили в министерстве.

Контекст:

В ОБСЕ Киннунен сменит швейцарского дипломата Хайди Грау, которая занимала пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

—