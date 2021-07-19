Зеленский о “Восточном партнерстве”: Нам не нужен саммит ради саммита, у нас гибнут люди, у нас война

“В декабре должен состояться очередной саммит “Восточного партнерства”. Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей “Восточного партнерства” делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужно саммит ради саммита, у нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе, честно говоря, не понятна целесообразность этого вообще”, – сказал Зеленский.

Он добавил, что следующий саммит “должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС”.

“Поэтому мы будем поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет способствовать реализации наших европейских устремлений. Я рад, что путь к ним мы строим вместе”, – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/964734694097549/

Контекст:

“Восточное партнерство” – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы “Восточное партнерство” и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, “зеленая” экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза “Восточное партнерство” из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о выходе из “Восточного партнерства” “еще одним шагом Беларуси назад”, а МИД Литвы заявил, что не признает международных решений, принятых незаконным лидером.

Страны Евросоюза подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами “Восточного партнерства”, в который входит инвестиционный пакет на €2,3 млрд. Об этом сообщили в Европейской комиссии 2 июля.

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