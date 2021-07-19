 

Вступление Украины в ЕС на референдуме поддержали бы 73% украинцев – опрос

19.07.2021, 15:50, Новости дня
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Против присоединения к ЕС выступают 19% респондентов.

25% опрошенных сказали, что не стали бы участвовать в референдуме по этому поводу. Еще 4% – затруднились с ответом.

“Если предположить, что те, кто не определился, не стали бы участвовать в голосовании на референдуме по вступлению в ЕС, участие в голосовании приняли бы 71% всех, кто имеет право голосовать… (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам референдума, если бы он проводился в июне 2021 года): за вступление в ЕС – 73% голосов, против – 27%”, – отмечают социологи.

Опрос проводился 8–9 июня среди граждан в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2007 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%.

Контекст:

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

18 марта 2021 года на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, а также от 27 других стран – членов ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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