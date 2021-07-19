 

В Польше на курорте утонул гражданин Украины

19.07.2021, 15:50, Новости дня
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В ведомстве уточнили, что инцидент произошел во второй половине дня, погибшему было 60 лет.

Украинца пытались реанимировать, однако восстановить его жизненно важные признаки не удалось, отметили спасатели.

https://www.facebook.com/RatownictwoPowiatuNowodworskiego/posts/210876454377446

Город Крыница-Морска находится на побережье Балтийского моря.

По данным Radio ZET, отдыхающий из Украины купался возле красного предупредительного флага, вывешенного спасателями в связи с приливом, и “был захвачен морем”, как и еще один утопленник в том же районе.

Polsat News уточняет со ссылкой на полицию, что погибшему украинцу было 59 лет. Всего в Польше в тот день утонули восемь человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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