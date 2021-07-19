Microsoft обещает улучшить ОС Windows 11

Разработчик фактически признал, что новая операционная система Windows 11 вышла на рынок сырой и с массой серьезных недостатков. Как стало известно от представителей компании Microsoft, в ближайшее время они попытаются устранить максимум обнаруженных недостатков.

Очевидно, на рынке появится новая бета-версия операционной системы, после чего будет выпущена обновленная стабильная «одиннадцатка».

До сих пор в работе Windows 11 обнаружены такие серьезные недостатки, как сбои в работе файлового менеджера. Также у пользователей, которые первыми после выхода в июне решили опробовать новое поколение ОС, возникали и другие серьезные неполадки в устройствах. Эксперты напоминают, что такая же история происходила, например, с «десяткой». Поэтому здесь – ничего нового.