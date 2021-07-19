 

Личный автомобиль может стать роскошью для россиян

19.07.2021, 15:46, Разное
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Для жителей в будущем наличие личного автомобиля может стать роскошью. По словам экспертов, в скором времени они будут только у обеспеченных людей. Такая тенденция связана с подорожанием машин.
Стоимость, как новых, так и поддержанных автомобилей, постоянно растет. Статистика показывает, что на вторичном рынке цена машин увеличилась на четверть. На ценовую политику влияет целый ряд факторов. Среди них дефицит транспортных средств, проблемы в сфере логистике, нестабильный валютный курс, растущая инфляция. Из-за торговой войны, которая ведется между Китаем и США, на рынке осталось меньше полупроводников. Все это приводит к тому, что в перспективе личный автомобиль станет предметом роскоши.

Из-за пандемии COVID-19 в прошлом году продажи машин на первичном рынке сократились на 9%. Автомобильные компании для покрытия убытков решили поднять цены на продукцию. Сейчас снова наблюдается тенденция к росту стоимости транспортных средств. В салонах клиентам навязываются безальтернативные варианты покупки моделей с дополнительным оборудованием. Все это провоцирует рост инфляционного давления.

Потенциальные покупатели начали с недоверием относиться к автокредитам. Люди просто бояться оказаться в долговой яме. По данной причине эксперты советуют не приобретать машину, если в этом отсутствует большая необходимость.

Источник: ria.ru



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